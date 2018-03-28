МЧС повысило ранг сложности пожара в Петербурге

Сообщение о пожаре в автосалоне Hyundai по улице Савушкина, 103 в Санкт‐Петербурге поступило в МЧС в 15:22. Из‐за угрозы распространения огня ранг сложности пожара был повышен, рассказали «360» в экстренных службах.

Из-за угрозы распространения огня в 15:39 ранг пожара повышен до № 1 БИС. В 15:56 ранг пожара повышен до № 2 — МЧС.

Как сообщили в МЧС, в здании автоцентра Hyundai загорелся склад с автозапчастями на площади 500 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. С огнем борются 24 единицы техники и 107 человек личного состава.

Александр Веденеев, очевидец происшествия, рассказал «360», что в районе пожара перекрыто движение. По его словам, он видел, как с парковки у автоцентра разъезжались автомобили.