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Четыре дома планируют отремонтировать в Басманном районе
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Четыре дома планируют отремонтировать в Басманном районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Басманном районе планируют провести капитальный ремонт по четырем адресам. Об этом 28 марта сообщила Елена Ежова, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управы.
Обследование этих зданий проведут в ближайшее время. После этого будет разрабатываться проект.
— Мы планируем заменить системы горячего и холодного водоснабжения и центрального отопления, оконные блоки, починить канализацию и отреставрировать фасады зданий, — рассказала Елена Ежова.
Дома, в которых проведут капитальный ремонт, располагаются по следующим адресам: улица Старая Басманная, дом 20, корпус 5; 2-я Бауманская улица, дом 38, строение 2; Гороховский переулок, дом 18/20, строение 2; и Фурманный переулок, дом 5.
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