Четыре дома планируют отремонтировать в Басманном районе

В Басманном районе планируют провести капитальный ремонт по четырем адресам. Об этом 28 марта сообщила Елена Ежова , начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управы.

Обследование этих зданий проведут в ближайшее время. После этого будет разрабатываться проект.

— Мы планируем заменить системы горячего и холодного водоснабжения и центрального отопления, оконные блоки, починить канализацию и отреставрировать фасады зданий, — рассказала Елена Ежова.

Дома, в которых проведут капитальный ремонт, располагаются по следующим адресам: улица Старая Басманная, дом 20, корпус 5; 2-я Бауманская улица, дом 38, строение 2; Гороховский переулок, дом 18/20, строение 2; и Фурманный переулок, дом 5.