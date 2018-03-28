В теплице Тимирязевской сельхозакадемии в САО высадили 64 саженцев яблонь для дальнейшей передачи в дар жителям города Кемерово

28 марта 2018 года в теплице РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева состоялась высадка 64 саженцев яблонь (по числу погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня») для дальнейшей передачи в дар жителям Кемерово

В связи с трагическими событиями в Кемерове студенты РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева хотят передать городу яблоневый сад — 64 саженца в память о погибших. Студентами подготовлены зимостойкие и морозостойкие сорта яблонь, устойчивые для произрастания на сибирской земле: Белый налив, неприхотливый Штрейфлинг, Мельба, старинный сорт яблоня Корично Полосатая, а также Антоновка и Богатырь.

Заведующий лабораторией плодоводства заверил, что деревья этих сортов будут хорошо чувствовать себя в условиях сурового сибирского климата. Сегодня саженцы были высажены в горшках в теплице, а к середине мая, когда они достаточно окрепнут, их передадут в Кемерово, где высадят в открытый грунт.

28 марта объявлено днем национального траура. Также вчера студенты сами вышли с инициативой поехать возложить цветы к представительству Кемеровской области Москве , чтобы почтить память погибших в этой страшной трагедии.