Депутаты попросят Минстрой запретить размещение детских зон в ТЦ выше второго этажа

По его словам, согласно строительным нормам и правилам, утвержденным приказом Министерства регионального развития и Министерством строительства и ЖКХ, «в торгово-развлекательных комплексах детские игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 м от эвакуационного выхода».

"У нас происходит массовое нарушение этого приказа", — заявил депутат, отметив, что владельцы торговых центров пользуются лазейками, существующими в законодательстве. «Практически все ТЦ умудряются отнести себя к „уникальным объектам“. Это понятие дает право на отдельные и специальные требования, которые позволяют уходить от этого базового условия», — пояснил парламентарий.

"Завтра мы намерены направить обращение главе Минстроя, в котором потребовать прикрыть все лазейки, которые позволяют размещать детские игровые зоны и кинотеатры выше, чем на втором этаже", — сообщил Ревенко. Кроме того, парламентарии попросят Минстрой проверить соблюдение правил безопасности в торгово-развлекательных комплексах и предоставить результаты этих проверок.

Ревенко обратил внимание, что в тех случаях, когда развлекательные зоны создаются на верхних этажах торговых центров, «необходимо сооружать внешние пожарные лестницы и существенно расширять пожарные коридоры», однако не все владельцы ТРК соблюдают эти условия.