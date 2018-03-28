Ещё
Депутаты попросят Минстрой запретить размещение детских зон в ТЦ выше второго этажа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Депутаты попросят Минстрой запретить размещение детских зон в ТЦ выше второго этажа 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко, Дмитрий Сазонов и Юрий Швыткин направят в четверг запрос в Министерство строительства и ЖКХ РФ с просьбой запретить размещение детских игровых зон и кинотеатров выше второго этажа в торгово-развлекательных комплексах. Об этом в среду Ревенко рассказал ТАСС.
По его словам, согласно строительным нормам и правилам, утвержденным приказом Министерства регионального развития и Министерством строительства и ЖКХ, «в торгово-развлекательных комплексах детские игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 м от эвакуационного выхода».
"У нас происходит массовое нарушение этого приказа", — заявил депутат, отметив, что владельцы торговых центров пользуются лазейками, существующими в законодательстве. «Практически все ТЦ умудряются отнести себя к „уникальным объектам“. Это понятие дает право на отдельные и специальные требования, которые позволяют уходить от этого базового условия», — пояснил парламентарий.
"Завтра мы намерены направить обращение главе Минстроя, в котором потребовать прикрыть все лазейки, которые позволяют размещать детские игровые зоны и кинотеатры выше, чем на втором этаже", — сообщил Ревенко. Кроме того, парламентарии попросят Минстрой проверить соблюдение правил безопасности в торгово-развлекательных комплексах и предоставить результаты этих проверок.
Ревенко обратил внимание, что в тех случаях, когда развлекательные зоны создаются на верхних этажах торговых центров, «необходимо сооружать внешние пожарные лестницы и существенно расширять пожарные коридоры», однако не все владельцы ТРК соблюдают эти условия.
Пожар, который произошел в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта, унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Опознаны тела 27 погибших. В результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Без вести пропавших при пожаре, по данным замглавы МЧС Владлена Аксенова, нет.
ТАСС: последние новости
В Петербурге горит здание автоцентра В Приморье проведут благотворительную ярмарку в поддержку пострадавших в Кемерове Из горящего автоцентра в Петербурге эвакуировали 100 человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке174
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово372
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома41
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово149
Захарова плачет третий день72
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение