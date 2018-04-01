Пожар на территории рынка в поселении Мосрентген в ТиНАО ликвидирован

В одноэтажном строении в поселении Мосрентген в ТиНАО ликвидирован пожар площадью 50 кв. м, сообщили в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного управления МЧС РФ. «В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: поселение Мосрентген, Проектируемый проезд №134. По предварительной информации, происходило горение в одноэтажном отдельно стоящем строении, площадь пожара составила 50 кв. м. Принятыми мерами пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении. Ранее источник в экстренных службах города сообщил Агентству городских новостей «Москва» , что пожар по указанному адресу произошел на территории рынка в мебельном цеху.