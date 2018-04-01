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Пожар на территории рынка в поселении Мосрентген в ТиНАО ликвидирован
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Пожар на территории рынка в поселении Мосрентген в ТиНАО ликвидирован 

Агентство «Москва» 59 минут назад
В одноэтажном строении в поселении Мосрентген в ТиНАО ликвидирован пожар площадью 50 кв. м, сообщили в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного управления МЧС РФ.
«В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: поселение Мосрентген, Проектируемый проезд №134. По предварительной информации, происходило горение в одноэтажном отдельно стоящем строении, площадь пожара составила 50 кв. м. Принятыми мерами пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.
Ранее источник в экстренных службах города сообщил Агентству городских новостей «Москва», что пожар по указанному адресу произошел на территории рынка в мебельном цеху.
Агентство «Москва»: последние новости
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