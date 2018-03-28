Ещё
Арестованная управляющая «Зимней вишни» не признала свою вину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Арестованная управляющая «Зимней вишни» не признала свою вину 

Мир24 1 час назад
Районный суд Кемерово сегодня арестовал на два месяца охранника, который выключил систему оповещения в торговом центре «Зимняя вишня», и управляющую ТЦ Надежду Судденок. Сама женщина свою вину не признает, сообщает телеканал «МИР 24».
«Я искренне приношу свои душевные извинения за то, что случилась эта трагедия. Я сама мать, я прекрасно понимаю, что сейчас испытывают люди, которые хоронят своих детей, но я не хочу обвинять себя в этом», — сказала Судденок.
«Все было в дыму»
Хроника пожара в Кемерове
Всего по уголовному делу задержаны пять человек. Помимо охранника и Судденок, это технический директор компании-собственника здания, а также руководитель и сотрудник организации, которые обслуживали пожарную сигнализацию.
Сегодня стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против пранкера https://mir24.tv/news/16298128/na-raspuskavshego-sluhi-o-zhertvah-v-kemerove-prankera-zaveli-delo, который распространял ложную информацию о сотнях погибших при пожаре. По статье «Возбуждение ненависти и вражды» ему грозит до 6 лет тюрьмы.
Пожар в ТЦ произошел 25 марта. В результате возгорания погибли 64 человека, 41 из них — дети. Пострадали несколько десятков человек. В России 28 марта объявлено днем общенационального траура.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
В морги Кемерова доставили 59 тел погибших при пожаре в ТЦ Истории спасения при пожаре в Кемерове Бросилась в огонь, чтобы спасти детей: в Кемерове прощаются с Татьяной Дарсалией
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке174
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово372
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома41
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово149
Захарова плачет третий день72
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение