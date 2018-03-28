Арестованная управляющая «Зимней вишни» не признала свою вину

Районный суд Кемерово сегодня арестовал на два месяца охранника, который выключил систему оповещения в торговом центре «Зимняя вишня», и управляющую ТЦ Надежду Судденок . Сама женщина свою вину не признает, сообщает телеканал «МИР 24».

«Я искренне приношу свои душевные извинения за то, что случилась эта трагедия. Я сама мать, я прекрасно понимаю, что сейчас испытывают люди, которые хоронят своих детей, но я не хочу обвинять себя в этом», — сказала Судденок.

«Все было в дыму»

Хроника пожара в Кемерове

Всего по уголовному делу задержаны пять человек. Помимо охранника и Судденок, это технический директор компании-собственника здания, а также руководитель и сотрудник организации, которые обслуживали пожарную сигнализацию.

Сегодня стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против пранкера https://mir24.tv/news/16298128/na-raspuskavshego-sluhi-o-zhertvah-v-kemerove-prankera-zaveli-delo, который распространял ложную информацию о сотнях погибших при пожаре. По статье «Возбуждение ненависти и вражды» ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Пожар в ТЦ произошел 25 марта. В результате возгорания погибли 64 человека, 41 из них — дети. Пострадали несколько десятков человек. В России 28 марта объявлено днем общенационального траура.

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