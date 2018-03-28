В Петербурге загорелся дилерский центр Hyundai

Как сообщает «Фонтанка», вызов о пожаре поступил в 15:20 к дому 103 на улице Савушкина. На фотографиях, опубликованных очевидцами в социальных сетях, виден столп черного дыма над зданием.

Через 40 минут после сообщения в МЧС площадь возгорания составила 50 квадратных метров. По неофициальным данным, возгорание произошло в ремзоне на первом этаже дилерского центра. Информации о пострадавших не поступало.

По информации «Росбалта», ранг пожара подняли до повышенного уровня сложности — 1 БИС.