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В Петербурге загорелся дилерский центр Hyundai
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Петербурге загорелся дилерский центр Hyundai 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Как сообщает «Фонтанка», вызов о пожаре поступил в 15:20 к дому 103 на улице Савушкина. На фотографиях, опубликованных очевидцами в социальных сетях, виден столп черного дыма над зданием.
Через 40 минут после сообщения в МЧС площадь возгорания составила 50 квадратных метров. По неофициальным данным, возгорание произошло в ремзоне на первом этаже дилерского центра. Информации о пострадавших не поступало.
По информации «Росбалта», ранг пожара подняли до повышенного уровня сложности — 1 БИС.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте
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