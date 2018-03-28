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Опубликованы первые кадры с места пожара в Петербурге
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Опубликованы первые кадры с места пожара в Петербурге 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Очевидец происшествия Роман Останин рассказал, как происходила эвакуация людей из здания.
Публикованы первые кадры с места происшествия в Санкт‐Петербурге, где загорелось здание автосалона на улице Савушкина, 103. Очевидец происшествия Роман Останин рассказал, как происходила эвакуация людей из здания.
«Зашел один из менеджеров салона и сказал, что у нас пожар. Возгорание произошло в цехе кузовного ремонта. После этого началась спешная эвакуация. Мы увидели, что сильно валит дым с крыши автосервиса. Дымит сильно. Паники не было», — приводит «360» слова очевидца.
Информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. По данным из открытых источников, в автоцентре находится автомобильный салон «Рольф» и дисконт автосервис.
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