Опубликованы первые кадры с места пожара в Петербурге

Очевидец происшествия Роман Останин рассказал, как происходила эвакуация людей из здания.

Публикованы первые кадры с места происшествия в Санкт‐Петербурге, где загорелось здание автосалона на улице Савушкина, 103. Очевидец происшествия Роман Останин рассказал, как происходила эвакуация людей из здания.

«Зашел один из менеджеров салона и сказал, что у нас пожар. Возгорание произошло в цехе кузовного ремонта. После этого началась спешная эвакуация. Мы увидели, что сильно валит дым с крыши автосервиса. Дымит сильно. Паники не было», — приводит «360» слова очевидца.

Информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. По данным из открытых источников, в автоцентре находится автомобильный салон «Рольф» и дисконт автосервис.