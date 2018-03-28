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Пожарные Адыгеи в 2018 году спасли более 90 человек
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Пожарные Адыгеи в 2018 году спасли более 90 человек 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
С начала года на территории республики зарегистрирован 51 пожар, спасены 93 человека.
«На территории республики произошёл 51 пожар — это на 19,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Сотрудники МЧС спасли 93 человека и материальных ценностей на сумму более 90 млн рублей», — сообщил начальник главного управления МЧС России по Республике Адыгея Султан Хацуков.
По его словам, чаще всего пожары происходили в жилом секторе. Их причинами стали неосторожное обращение с огнём, неправильная установка и эксплуатация газового и электрического оборудования.
Начальник ведомства также отметил, что в республике проводится постоянная профработа для снижения количества пожаров и пострадавших при них людей.
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