Пожарные Адыгеи в 2018 году спасли более 90 человек

С начала года на территории республики зарегистрирован 51 пожар, спасены 93 человека.

«На территории республики произошёл 51 пожар — это на 19,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Сотрудники МЧС спасли 93 человека и материальных ценностей на сумму более 90 млн рублей», — сообщил начальник главного управления МЧС России по Республике Адыгея Султан Хацуков.

По его словам, чаще всего пожары происходили в жилом секторе. Их причинами стали неосторожное обращение с огнём, неправильная установка и эксплуатация газового и электрического оборудования.

Начальник ведомства также отметил, что в республике проводится постоянная профработа для снижения количества пожаров и пострадавших при них людей.