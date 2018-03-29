В поселке, школьники из которого стали жертвами пожара в Кемерово, решили крестить всех детей

Жители кузбасского поселка Трещевский, несколько школьниц из которого погибли при пожаре

в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», попросили священника крестить их детей.

"Ко мне обратились родители некрещеных детей из этой деревни, решили их крестить", — рассказал

отец Алексей (Соловьев). В храме райцентра Топки сейчас ежедневно проходят панихиды по погибшим детям.

Поселок Трещевский Топкинского района находится примерно в 40 километрах от Кемерово . В злополучное воскресенье 25 марта трещевские пятиклассники поехали в «Зимнюю вишню» смотреть мультфильм. Ранее сайт

"Настоящее время"

сообщал о шести погибших школьницах — Вике Почанкиной, Веронике Понушковой, Вилене Черниковой, Тане Курчевской, Насте Смирновой и Вике Зипуновой. Их имена есть в списке жертв трагедии, опубликованном на сайте

администрации Кемерово.

Издание уточняет, что в кинотеатр областного центра поехал весь 5-й «А» класс — помимо шести девочек, там учится мальчик Семен Ракин, он смог спастись. Их сопровождали несколько родителей и классный руководитель. Вернулись домой только Ракин и классный руководитель Оксана Евсеева.

При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», который начался 25 марта на четвертом этаже здания и продолжался более 12 часов, погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Опознаны 27 погибших. Накануне, 28 марта, прошли похороны 22 жертв трагедии. Число пострадавших

достигло