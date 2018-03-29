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В поселке, школьники из которого стали жертвами пожара в Кемерово, решили крестить всех детей
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В поселке, школьники из которого стали жертвами пожара в Кемерово, решили крестить всех детей 

Newsru.com 8 часов назад
Фото: Newsru.com
Жители кузбасского поселка Трещевский, несколько школьниц из которого погибли при  пожаре
в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», попросили священника крестить их детей.
"Ко мне обратились родители некрещеных детей из этой деревни, решили их крестить", — рассказал
РИА «Новости»
отец Алексей (Соловьев). В храме райцентра Топки сейчас ежедневно проходят панихиды по погибшим детям.
Поселок Трещевский Топкинского района находится примерно в 40 километрах от Кемерово. В злополучное воскресенье 25 марта трещевские пятиклассники поехали в «Зимнюю вишню» смотреть мультфильм. Ранее сайт
"Настоящее время"
сообщал о шести погибших школьницах — Вике Почанкиной, Веронике Понушковой, Вилене Черниковой, Тане Курчевской, Насте Смирновой и Вике Зипуновой. Их имена есть в списке жертв трагедии, опубликованном на  сайте
администрации Кемерово.
Издание уточняет, что в кинотеатр областного центра поехал весь 5-й «А» класс — помимо шести девочек, там учится мальчик Семен Ракин, он смог спастись. Их сопровождали несколько родителей и классный руководитель. Вернулись домой только Ракин и классный руководитель Оксана Евсеева.
При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», который начался 25 марта на четвертом этаже здания и продолжался более 12 часов, погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Опознаны 27 погибших. Накануне, 28 марта, прошли похороны 22 жертв трагедии. Число пострадавших
достигло
79 человек. В Кемеровской области продолжается трехдневный траур.
Newsru.com: последние новости
У кемеровчанина, рассказавшего, что происходило в кинозале с детьми после начала пожара, взломали телефон и удалили фото родных В Кремле отказались комментировать действия кемеровских властей В МЧС РФ подтвердили, что с родственников жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" берут подписку о неразглашении
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