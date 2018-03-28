МЧС и прокуратура после пожара в Кемерово начали проверки торгово-развлекательных центров в Подмосковье

Проверки торгово-развлекательных центров, а также других объектов с массовым пребыванием людей начаты в Подмосковье с 28 марта 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«Органами прокуратуры Московской области совместно со специалистами управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области с сегодняшнего дня начинаются проверки торговых развлекательных центров и иных объектов с массовым пребыванием людей», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что при проведении контрольно-надзорных мероприятий особое внимание будет уделяться работе систем противопожарной защиты в автономном режиме при отключении электрического питания от сети. При проверке путей эвакуации и эвакуационных выходов будет обращаться внимание на обозначение направлений путей эвакуации, эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Также проверят, из каких материалов выполнена отделка стен.

«Кроме того, будет проверено обеспечение соблюдений проектных решений и требований нормативно-правовых документов по пожарной безопасности, в том числе, по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности. Одновременно с этим планируется проверить организацию системы, препятствующей распространению огня по зданию, системы вентиляции, кондиционирования и дымоудаления», — подчеркнули в ведомстве.

В ГУ МЧС по Подмосковью добавили, что также будет уделено внимание декорациям и украшениям, с помощью которых собственники или арендаторы оформляют витрины и атриумы. Такие украшения должны быть из негорючих материалов или при должном обосновании обработаны огнезащитным составом. Такие же требования предъявляются к наполнению детских развлекательных площадок такими атрибутами как маты, лестницы и прочие аттракционы.

При проведении проверок и тренировок по пожарной безопасности будет проводиться оценка правильности действий персонала и их знания по действиям в случае пожара или иной чрезвычайной ситуации, правильности практических навыков использования средств противопожарной защиты, первичных средств тушения пожара. Особое внимание будет уделяться персоналу, работающему с детьми, в игровых комнатах, лабиринтах и квестах, резюмировали в ведомстве.