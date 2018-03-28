В Петербурге горит автоцентр

Как сообщает «Фонтанка.ru» со ссылкой на очевидцев, пожар начался в ремзоне на первом этаже дилерского центра.

Вызов в дежурную службу поступил в 15:20 мск, первые подразделения начали работать через девять минут.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено после гибели двух детей в результате пожара в Санкт-Петербурге.