В Петербурге горит автоцентр 

В Санкт-Петербурге произошёл пожар в автоцентре, сообщает Интерфакс. «Площадь пожара увеличилась с 50 до 500 кв.м, присвоен второй номер», — сообщили в региональном главке МЧС.
Как сообщает «Фонтанка.ru» со ссылкой на очевидцев, пожар начался в ремзоне на первом этаже дилерского центра.
Вызов в дежурную службу поступил в 15:20 мск, первые подразделения начали работать через девять минут.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено после гибели двух детей в результате пожара в Санкт-Петербурге.