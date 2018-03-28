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В Петербурге горит автоцентр
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Петербурге горит автоцентр 

RT на русском 22 минуты назад
Фото: Парламентская газета
В Санкт-Петербурге произошёл пожар в автоцентре, сообщает Интерфакс. «Площадь пожара увеличилась с 50 до 500 кв.м, присвоен второй номер», — сообщили в региональном главке МЧС.
Как сообщает «Фонтанка.ru» со ссылкой на очевидцев, пожар начался в ремзоне на первом этаже дилерского центра.
Вызов в дежурную службу поступил в 15:20 мск, первые подразделения начали работать через девять минут.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено после гибели двух детей в результате пожара в Санкт-Петербурге.
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 Ещё 3 источника 
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