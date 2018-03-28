Из пожара во Всеволожском районе спасли девятилетнюю девочку

В пожаре в частном доме во Всеволожском районе Ленобласти , помимо погибших мужчины и женщины, находилась ещё и девятилетняя девочка. Её, к счастью, удалось спасти.

По уточненным от ГУ МЧС по региону данным, во время пожара, который вспыхнул поздно вечером 27 марта в доме в деревне Корнево находилась девятилетняя девочка, ученица третьего класса. Спасателям удалось вынести ребёнка из горящего дома. В настоящий момент её забрали к себе родственники из Петербурга

Сообщение о пожаре поступило 27 марта в 22:40. На место выехали дежурные смены 96 и 93 пожарно-спасательных частей. Оказалось, что очаг возгорания находится в домой сауне. После тушения внутри были найдены два сильно обгоревших тела.