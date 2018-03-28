Cтуденты аграрного университета им. К. Тимирязева передадут в Кемерово 64 яблони в память о погибших

Cтуденты РГАУ-МСХА им. К. Тимирязева передадут в Кемерово яблоневый сад — 64 саженца в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«28 марта 2018 г. в теплице РГАУ-МСХА им. К. Тимирязева состоялась высадка 64 саженцев яблонь (по числу погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня») для дальнейшей передачи в дар жителям Кемерово », — говорится в сообщении.

Как уточняется, студентами подготовлены зимостойкие и морозостойкие сорта яблонь, устойчивые для произрастания на сибирской земле: Белый налив, неприхотливый Штрейфлинг, Мельба, старинный сорт — яблоня Корично Полосатая, а также Антоновка и Богатырь.

Заведующий лабораторией плодоводства заверил, что деревья этих сортов будут хорошо чувствовать себя в условиях сурового сибирского климата. В пресс-службе пояснили, что сегодня саженцы были высажены в горшках в теплице, а к середине мая, когда они достаточно окрепнут, их передадут в Кемерово, где высадят в открытый грунт.

В домовом Храме священномученика Иоанна Артоболевского при РГАУ им. К. Тимирязева была отслужена заупокойная лития памяти. Также студенты вышли с инициативой о возложении цветов к представительству Кемеровской области Москве , чтобы почтить память погибших в этой страшной трагедии.

«В Тимирязевской академии обучается более 16 тыс. студентов, среди них есть и кемеровчане. Вся страна скорбит о тех, кто погиб 25 марта в том торговом центре. Трагедия в Кемерове никого не оставила равнодушным, в том числе студентов и сотрудников университета. Учащиеся хотят, чтобы сад из тимирязевских яблонь стал памятью о погибших, среди которых были дети», — приводятся в сообщении слова ректора РГАУ-МСХА им. К. Тимирязева Галины Золиной

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.