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Старинное здание в Екатеринбурге отдали студентам-медикам для учебы и музея
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Старинное здание в Екатеринбурге отдали студентам-медикам для учебы и музея 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
По данным ведомства, старинный особняк площадью 3004 квадратных метра на улице Крылова, 2 была передан студентам. Горожане знают этот дом как место, где раньше весь город стоял в многочасовых очередях за получением заграничного паспорта.
Отмечается, что студенты-медики испытывали дефицит помещений, плюс рядом со зданием находится общежитие, где живут учащиеся, включая инвалидов по зрению. Это и обусловило передачу здание в распоряжение колледжа.
«Кроме того, в здании планируется разместить филиал Учреждения — Свердловский областной музей истории медицины, что позволит создать условия для улучшения организации культурно-просветительской работы студентов», — рассказали в МУГИСО.
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