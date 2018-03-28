Старинное здание в Екатеринбурге отдали студентам-медикам для учебы и музея

По данным ведомства, старинный особняк площадью 3004 квадратных метра на улице Крылова, 2 была передан студентам. Горожане знают этот дом как место, где раньше весь город стоял в многочасовых очередях за получением заграничного паспорта.

Отмечается, что студенты-медики испытывали дефицит помещений, плюс рядом со зданием находится общежитие, где живут учащиеся, включая инвалидов по зрению. Это и обусловило передачу здание в распоряжение колледжа.

«Кроме того, в здании планируется разместить филиал Учреждения — Свердловский областной музей истории медицины, что позволит создать условия для улучшения организации культурно-просветительской работы студентов», — рассказали в МУГИСО.