Мы с вами, в такую минуту 

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Три ребенка и женщина погибли при пожаре в торговом центре в Кемерово -- СК РФ

Акция памяти погибших при пожаре в Кемерово проходит в Санкт-Петербурге

В. Путин назвал халатность и разгильдяйство причинами трагедии в Кемерово