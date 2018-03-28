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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших
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Мы с вами, в такую минуту
ИА Синьхуа
51 минуту назад
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ИА Синьхуа
Комментарии
Пекин, 28 марта /Синьхуанет/ — Посол
КНР
в
России
Ли Хуэй сегодня возложил цветы к временному мемориалу памяти погибших при пожаре в
Кемерове
на Манежной площади. (
Синьхуа
)
ИА Синьхуа: последние новости
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В. Путин назвал халатность и разгильдяйство причинами трагедии в Кемерово
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