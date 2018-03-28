Ещё
Мы с вами, в такую минуту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Мы с вами, в такую минуту 

ИА Синьхуа 51 минуту назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 28 марта /Синьхуанет/ — Посол КНР в России Ли Хуэй сегодня возложил цветы к временному мемориалу памяти погибших при пожаре в Кемерове на Манежной площади. (Синьхуа)
ИА Синьхуа: последние новости
Три ребенка и женщина погибли при пожаре в торговом центре в Кемерово -- СК РФ Акция памяти погибших при пожаре в Кемерово проходит в Санкт-Петербурге В. Путин назвал халатность и разгильдяйство причинами трагедии в Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мизулина: это удар в спину для Путина454
Путин дал поручения Медведеву после трагедии87
«Повсюду дым»: в Петербурге загорелся крупный автоцентр48
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово143
Умер Олег Анофриев45
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика Пожары
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение