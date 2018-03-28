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СК проверяет информацию о разрушении дома в Нижегородской области
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СК проверяет информацию о разрушении дома в Нижегородской области 

ТАСС 54 минуты назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 марта. /ТАСС/. Следственные органы начали доследственную проверку размещенной в СМИ информации о том, что в городе Дзержинске Нижегородской области разрушается многоквартирный жилой дом, который не признают аварийным. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области.
"По данному факту следователями СО по г. Дзержинску СУ СК России по Нижегородской области организована доследственная проверка" — говорится в сообщении.
Поводом для проверки послужил сюжет, вышедший в эфире региональной телекомпании, о том, что многоквартирный дом в Дзержинске разрушается и находится в ужасающем состоянии, однако власти не признают его аварийным.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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