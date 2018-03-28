СК проверяет информацию о разрушении дома в Нижегородской области

"По данному факту следователями СО по г. Дзержинску СУ СК России по Нижегородской области организована доследственная проверка" — говорится в сообщении.

Поводом для проверки послужил сюжет, вышедший в эфире региональной телекомпании, о том, что многоквартирный дом в Дзержинске разрушается и находится в ужасающем состоянии, однако власти не признают его аварийным.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.