При пожаре в автоцентре Hyundai в Петербурге никто не пострадал

Склад с автозапчастями в здании автоцентра Hyundai загорелся на площади 500 квадратных метров на улице Савушкина, 103 днем в среду. В 16.54 мск пожар был локализован. По данным начальника ГУМЧС по Петербургу Алексея Аникина, угроза распространения огня миновала.

"Сейчас здесь 16 автоцистерн, около 80 человек личного состава работают на месте. Сил достаточно. В настоящий момент возможность распространения пожара мы ликвидировали… Самое главное — погибших и пострадавших нет", — передает спасательное ведомство слова Аникина.

"Работаем сейчас с учетом недопустимости различных взрывов, так как это ремзона, есть ацетиленовые баллоны. И сосредотачиваем личный состав на очаге тушения пожара. Со всех сторон окружили, в течение определенного времени справимся", — отметил начальник ГУМЧС по Петербургу.

Как сообщает администрация Приморского района Петербурга, из горящего здания автосалона было эвакуировано 90 человек. «Эвакуация сотрудников и клиентов автоцентра прошла оперативно. Через несколько минут после задымления сотрудники автоцентра вывели всех клиентов и сами эвакуировались на безопасное расстояние», — говорится в сообщении.