В Кирове дома в слободе «Новое Сергеево» непригодны для проживания

В слободе «Новое Сергеево» могут быть снесены две новостройки, передает пресс-служба СУ СКР региона.

Как следует из результатов предварительного обследования, один из указанных домов, расположенный по улице Заповедной, 10, не отвечает требованиям безопасности и подлежит демонтажу.

«В паводковый период вода затапливает помещения котельных, расположенных в подвальной части зданий и подъездную дорогу. Оба дома имеют множественные трещины стен и перекрытий», — говорится в сообщении.

Согласно результатам строительно-технической экспертизы, жилой дом № 8, расположенный по улице Заповедная, накренился в поперечном направлении, из-за чего образовался наклон плит перекрытий. В настоящий момент здание непригодно для безопасной эксплуатации. Жилой дом № 10 по улице Заповедная изогнуло по спирали. Здание находится в аварийном состоянии и не подлежит ремонту.

«Таким образом, граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в указанных домах, не могут реализовать свое право на пользование приобретенным имуществом», — заключили представители надзорного ведомства.

Причинами сложившейся ситуации стали ошибки, допущенные при выполнении инженерно-геологических изысканий, проектировании и строительства здании, сообщили в пресс-службе. В отношении компании «Техкомсервис» ранее было возбуждено уголовное дело. Между тем представители следственного комитета намереваются провести проверку среди чиновников городской администрации, которые выдали разрешение на строительство объекта.