Кемеровчанин чудом выжил в пожаре, но потерял двух дочек

В тот трагический день Михаил Трусов пришёл в кино с двумя маленькими дочками, жена решила остаться дома. По словам мужчины, в зале было человек 30−40, когда люди почувствовали дым, то пошли к дверям, однако выйти не смогли.

Весь зал сидел, ждал помощи, минут 15. Потом поняли, что ждать нечего, надо выбираться. Двери были закрыты. Мы бегали туда-сюда, кричали, пытались пробить стенки. Потом оторвали замок с запасного выхода, но побоялись выйти, там уже был дым и огонь. Когда люди вокруг уже начали терять сознание, я пошёл к пожарному выходу. Отодвинул человека, который её придерживал, чтобы дым не заходил. Вышел, сделал два шага буквально и упал. Хотел вернуться за детьми, но уже не смог этого сделать, — рассказал пострадавший журналистам.

Михаил говорит, что не знает, как ему удалось спастись: «Кто-то меня подобрал и вытащил. Скорее всего, телефон упал вверх фонариком, поэтому меня увидели. Это всё на уровне чуда. Когда на скорой везли, думал, что уже не доеду. В больнице мне почистили легкие, я начал дышать. Но детей я не уберёг».

По словам чудом выжившего мужчины, из 30−40 человек, находящихся в кинозале, вряд ли кто-то ещё и выжил. В чудовищном пожаре мужчина потерял и двух своих маленьких дочерей, возрастом 8 лет и 4 года.

Сейчас 32-летний Михаил Трусов находится в Кемеровской больнице, с мужчиной работают психологи, врачи говорят, что угрозы его жизни нет.

Одним из героев страшной трагедии в Кемерово стал молодой фотограф, он сумел вывести из огня 30 детей благодаря крепким нервам и оказавшемуся в его реквизите противогазу.