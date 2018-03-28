За пожарную сигнализацию в «Зимней вишне» отвечал повар-кондитер 

В кемеровском суде продолжается заседание по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Как заявил представитель прокуратуры, сигнализация в здании срабатывала постоянно без необходимых причин. Это происходило потому, что сотрудник компании, который занимался обслуживанием, не имел необходимого образования. По профессии Александр Никитин — повар-кондитер. Прокурор настаивает на его аресте. В свою очередь сторона защиты заявила: у них есть документы, которые подтверждают наличие у Никитина профессиональных навыков. Ранее сегодня на два месяца арестовали управляющую торговым центров Надежду Судденок. Суд отправил под арест на два месяца и охранника ТРЦ «Зимняя вишня» Сергея Антюшина. По данным следствия, он не включил систему оповещения, когда начался пожар.