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За пожарную сигнализацию в «Зимней вишне» отвечал повар-кондитер
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

За пожарную сигнализацию в «Зимней вишне» отвечал повар-кондитер 

Авторадио 46 минут назад
Фото: Петербургский дневник
В кемеровском суде продолжается заседание по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Как заявил представитель прокуратуры, сигнализация в здании срабатывала постоянно без необходимых причин. Это происходило потому, что сотрудник компании, который занимался обслуживанием, не имел необходимого образования. По профессии Александр Никитин — повар-кондитер. Прокурор настаивает на его аресте. В свою очередь сторона защиты заявила: у них есть документы, которые подтверждают наличие у Никитина профессиональных навыков. Ранее сегодня на два месяца арестовали управляющую торговым центров Надежду Судденок. Суд отправил под арест на два месяца и охранника ТРЦ «Зимняя вишня» Сергея Антюшина. По данным следствия, он не включил систему оповещения, когда начался пожар.
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