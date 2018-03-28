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Внеплановые инструктажи по пожарной безопасности проведут в социальных учреждениях Котельников
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Внеплановые инструктажи по пожарной безопасности проведут в социальных учреждениях Котельников 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Во всех учреждениях социальной сферы городского округа Котельники проведут внеплановые инструктажи по пожарной безопасности. Об этом сообщил заместитель главы администрации, курирующий социальные вопросы на территории города, Андрей Булгаков.
По поручению главы Котельников Ирины Польниковой на территории городского округа прошло совещание с руководителями учреждений социальной сферы, где было указано на необходимость проведения внеплановых инструктажей по пожарной безопасности среди сотрудников, включая службу охраны. В частности, еще раз проверить работоспособность пожарной сигнализации, наличие информационных щитов, плана эвакуации, места расположения огнетушителей
— Андрей Булгаков.
Он добавил, что в образовательных учреждениях города будут дополнительно организованы различные тематические мероприятия для учащихся школ города по вопросам пожарной безопасности. Запланированы к проведению беседы с учениками, различные викторины и конкурсы, занятия с обучающимися по правилам пожарной безопасности и многое другое.
Несмотря на то, что все это регулярно проходит в наших учреждениях социальной сферы, руководителям, тем не менее, рекомендовано провести дополнительные мероприятия по вопросу пожарной безопасности как с педагогами, так и среди учащихся
— Андрей Булгаков.
Накануне, глава Котельников Ирина Польникова провела совещание с представителями торговых центров и кинотеатров, которые располагаются в городском округе. Она поручили провести противопожарные тренировки на объектах. По словам, Ирина Польниковой, к участию в них необходимо привлекать сотрудников городской администрации.
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