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Пожар в «Зимней вишне» тушили 700 человек
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В Кемерово в ликвидации последствий пожара участвовало 700 специалистов МЧС 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
В ликвидации последствий пожара в Кемерово участвовало 700 специалистов МЧС, говорится в сообщении ГУМЧС по Кемеровской области.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.
"Всего в ликвидации последствий ЧС было задействовано 700 специалистов МЧС России и 195 единиц техники из Кузбасса и других регионов", — сообщило ГУМЧС.
По сообщению ведомства, группировка МЧС России, привлекаемая к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, продолжает выполнение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности в местах постоянной дислокации.
"На особом контроле находится оказание всесторонней адресной помощи семьям погибших и пострадавших. С родственниками продолжают работу психологи МЧС России и социальных служб. Специалисты осуществляют сопровождение семей при процедуре опознания и проведении траурных мероприятий, поддерживают по всем возникающим вопросам", — отметили в ведомстве.
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