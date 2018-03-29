Пожар в «Зимней вишне» тушили 700 человек

В ликвидации последствий пожара в Кемерово участвовало 700 специалистов МЧС, говорится в сообщении ГУМЧС по Кемеровской области.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.
"Всего в ликвидации последствий ЧС было задействовано 700 специалистов МЧС России и 195 единиц техники из Кузбасса и других регионов", — сообщило ГУМЧС.
По сообщению ведомства, группировка МЧС России, привлекаемая к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, продолжает выполнение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности в местах постоянной дислокации.
"На особом контроле находится оказание всесторонней адресной помощи семьям погибших и пострадавших. С родственниками продолжают работу психологи МЧС России и социальных служб. Специалисты осуществляют сопровождение семей при процедуре опознания и проведении траурных мероприятий, поддерживают по всем возникающим вопросам", — отметили в ведомстве.