Пожар в «Зимней вишне» тушили 700 человек

В Кемерово в ликвидации последствий пожара участвовало 700 специалистов МЧС

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.

"Всего в ликвидации последствий ЧС было задействовано 700 специалистов МЧС России и 195 единиц техники из Кузбасса и других регионов", — сообщило ГУМЧС.

По сообщению ведомства, группировка МЧС России, привлекаемая к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, продолжает выполнение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности в местах постоянной дислокации.