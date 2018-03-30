МЧС выявило более 2,7 тыс. нарушений в торговых центрах ЦФО и ПФО 

В ходе проверок около 800 торговых центров Центрального и Приволжского федеральных округов выявлено более 2,7 тыс. нарушений требований пожарной безопасности, сообщили в МЧС России.
«По состоянию на вечер 29 марта органами прокуратуры с привлечением сотрудников государственного пожарного надзора МЧС России проведена проверка 791 торгового комплекса на территории Центрального и Приволжского федеральных округов. Во время проверок выявлено свыше 2700 нарушений требований пожарной безопасности», — цитирует сообщение ТАСС.
Наиболее распространенными нарушениями оказались захламленность путей эвакуации, отсутствие инструкций по мерам пожарной безопасности, отделка горючими материалами, незнание персоналом пожарного минимума, а также неисправность огнетушителей или систем оповещения и автоматического пожаротушения.
Больше всего нарушений в ходе проверок выявили в торговых центрах Кирова. Так, в ТЦ «Лепсе» специалисты выявили 42 нарушения, еще в двух проверенных ТЦ города найдено по 40 нарушений. Ероме этого отличился ТРК «Три мартышки» в Оренбурге, где найдено 40 нарушений.
В МЧС подчеркнули, что только на 41 объекте из всех проверенных в ЦФО и ПФО не выявили ни одного нарушения.
«Проверки объектов продолжаются. По каждому из них, где были выявлены нарушения, составляется подробный акт и требования об их устранении», — резюмировали в МЧС.
Напомним, после трагедии в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», унесшей жизни 64 человек, по поручению Генпрокуратуры МЧС приступило к проверкам всех торгово-развлекательных комплексов в России, где есть кинозалы.