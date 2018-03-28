Ещё
Автобус МЧС поехал проверять пожарную безопасность торгового центра и загорелся
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Автобус МЧС поехал проверять пожарную безопасность торгового центра и загорелся 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Во Владимире загорелся ехавший проверять пожарную безопасность ТЦ автобус МЧС с журналистами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону.
«Журналисты и представитель МЧС выехали сегодня на автобусе, принадлежавшем ведомству, на проверку соблюдения требований пожарной безопасности в торговых центрах. Вскоре в салоне возникло задымление, а потом возгорание в моторном отсеке. Водитель оперативно эвакуировал пассажиров и ликвидировал возгорание. Никто из 12 человек, находившихся в автобусе, не пострадал», — сказал агентству представитель ведомства.
Возгорание произошло в моторном отсеке автобуса ПАЗ. По словам собеседника агентства, инцидент произошел в среду днем около остановки «Гостиница „Заря“».
Журналистам предоставили другой автобус, на котором они продолжили поездку по торговым центрам.
После пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, кемеровчан отправили самостоятельно проверять безопасность торговых центров.
«Интересуйтесь, почему нет пожарной лестницы, почему нет огнетушителя», — призвал горожан на стихийном митинге вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
По всей стране активисты начали самостоятельные проверки пожарной безопасности общественных мест. Так, блогер Илья Варламов сообщил, что в российских учебных заведениях специальных дверей на аварийных выходах практически не ставят. В одной из московских школ двери черных выходов оказались закрыты на велосипедные замки.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке174
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово372
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома41
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово149
Захарова плачет третий день72
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение