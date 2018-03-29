В Ханты-Мансийске проверят все объекты массового скопления граждан

28 марта в Ханты-Мансийске прошло внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города. Совещание началось минутой молчания в память о погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

На заседании обсуждался вопрос об обеспечении безопасности объектов массового пребывания людей в окружной столице.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ханты-Мансийску и району Евгений Луговой отметил: «Проверки объектов проводятся с определенной периодичностью, в соответствии с присвоенной категорией риска. При категории значительного риска — раз в четыре года, при категории среднего риска — не чаще, чем раз в семь лет».

По мнению заместителя главы Ханты-Мансийска Андрея Шашкова, обеспечение безопасности горожан является одной из главных задач властей: «Мы будем контролировать все объекты массового пребывания людей независимо от того, попадают они под плановую проверку или нет». Это касается не только торговых центров, но и социальных объектов.

Так по решению комиссии в план проверок включили учреждения культуры и образовательные организации. Об этом сообщает Управление общественных связей администрации Ханты-Мансийска.

Стало известно, что первая проверка на готовность к действиям во время чрезвычайной ситуации пройдёт в ТЦ «Небо» 30 марта в 11:00. Мероприятие запланировано как пожарно-тактическое учение с эвакуацией людей, проверки работы противопожарных устройств и системы оповещения.

Помимо ТЦ «Небо» прокурорские проверки пройдут в 18 торговых и торгово-развлекательных комплексах, в которых также будут проводиться практические мероприятия с эвакуацией людей.

На заседании рассматривались и другие важные темы: о готовности города к весеннему паводку, обеспечения пожарной безопасности в садово-огороднических товариществах и обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара. Также обсудили порядок и сроки оснащения муниципального жилья автономными пожарными извещателями с GSM-модулями, в котором проживают социально-неадаптивные группы населения.