Ещё
В Петербурге временно закрыли на ремонт автоцентр «Рольф», где произошел пожар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области

В Петербурге временно закрыли на ремонт автоцентр «Рольф», где произошел пожар 

ТАСС 1 час назад
Фото: Москва24
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Автоцентр «Рольф» на улице Савушкина в Санкт-Петербурге, где в среду произошел пожар, временно закрыли на ремонт, однако работа с клиентами продолжается в соседнем салоне компании. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь компании «Рольф» Павел Носов.
"Машины выдаются, новые договоры заключаются в соседнем здании ("Рольф Лахта Renault"). Пока не могу сказать [сколько времени потребуется на восстановление салона]. На самом деле, большая проблема в запахе, решили, что правильнее будет пока переехать", — сказал собеседник агентства.
Сообщение о возгорании в автоцентре «Рольф Лахта Hyundai» на улице Савушкина поступило в 15:22 мск, к ликвидации возгорания привлекалось 24 единицы техники и 107 спасателей. Пожар произошел в помещении склада с автозапчастями на общей площади 500 кв. м. Пострадавших в результате происшествия не было, весь персонал и клиентов эвакуировали. Находящиеся на территории центра автомобили не пострадали.
Компанию «Рольф» основали в 1991 году, дилерская сеть насчитывает 45 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге. Портфель брендов компании включает 20 автомобильных марок и один мотоциклетный бренд: Alfa Romeo, Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Jaguar, Jeep, Land Rover, Lexus, Hyundai, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, Skoda, Smart, Toyota.
ТАСС: последние новости
В торговом комплексе в Петербурге произошел пожар Количество пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове возросло до 79 Сообщение об угрозе взрыва в ТЦ "Охотный ряд" в центре Москвы не подтвердилось
 Ещё 36 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британию встревожила российская «Мертвая рука»394
Для россиян предложили ввести новый вид наказания130
В последний раз18
Чиновников наказали за банкет в день траура106
«С чего это я должен их жалеть?»568
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
00:53
«Терминаторы» направились в Москву
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение