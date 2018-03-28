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«Рольф» заявил об отсутствии пострадавших при пожаре в автоцентре
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Рольф» заявил об отсутствии пострадавших при пожаре в автоцентре 

Rambler News Service 56 минут назад
Фото: dp.ru
В салоне автодилера «Рольф» в Санкт-Петербурге произошёл пожар, персонал эвакуирован, сообщил RNS представитель компании.
«Пожар произошёл в автосалоне компании «Рольф» в Санкт-Петербурге 28 марта. Персонал эвакуирован. Никто не пострадал», — сказал он.
Причину пожара устанавливают компетентные органы, уточнили в компании.
Ранее «5 канал» сообщил, что из горящего автоцентра на севере Санкт-Петербурга эвакуировано около 100 человек. Сообщается, что площадь пожара возросла до 500 кв. метров. Пожару присвоен второй номер сложности.
Ранее телеканал [сообщил] (https://rns.online/society/V-Sankt-Peterburge-zagorelsya-avtotsentr—2018-03-28/), что возгорание произошло в автоцентре «Рольф Лахта Hyundai».
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 Ещё 10 источников 
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