«Рольф» заявил об отсутствии пострадавших при пожаре в автоцентре

В салоне автодилера «Рольф» в Санкт-Петербурге произошёл пожар, персонал эвакуирован, сообщил RNS представитель компании. «Пожар произошёл в автосалоне компании «Рольф» в Санкт-Петербурге 28 марта. Персонал эвакуирован. Никто не пострадал», — сказал он. Причину пожара устанавливают компетентные органы, уточнили в компании. Ранее «5 канал» сообщил, что из горящего автоцентра на севере Санкт-Петербурга эвакуировано около 100 человек. Сообщается, что площадь пожара возросла до 500 кв. метров. Пожару присвоен второй номер сложности. Ранее телеканал [сообщил] (https://rns.online/society/V-Sankt-Peterburge-zagorelsya-avtotsentr—2018-03-28/), что возгорание произошло в автоцентре «Рольф Лахта Hyundai ».