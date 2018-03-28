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Пожар начался в автоцентре в Петербурге
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Пожар начался в автоцентре в Петербурге 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Здание автоцентра горит на улице Савушкина в Приморском районе Петербурга, сообщили ТАСС в городском управлении МЧС. Площадь пожара составляет 50 метров. О жертвах и пострадавших не сообщается. Спасатели эвакуировали весь персонал и посетителей автодилерского центра. По данным источников «Интерфакса», горит кровля по всей площади. На внутренние помещения пожар пока не перекинулся.
Возгорание произошло в здании автосалона «РОЛЬФ Лахта Hyundai», за ним по улице Савушкина, в 16 метрах, расположено здание автосалона «РОЛЬФ Лахта Renault», через дорогу по улице Савушкина находится автозаправка SHELL. Пользователи социальных сетей публикуют видео и фотографии, на которых запечатлено, как над автоцентром поднимаются клубы густого черного дыма. Предварительно горит кровля, здание окружили десятки людей.
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