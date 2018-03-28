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Мусульмане Татарстана решили перечислить свой заработок кемеровчанам
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Мусульмане Татарстана решили перечислить свой заработок кемеровчанам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Все сотрудники Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана приняли решение перечислить свой однодневный заработок в пользу пострадавших в результате пожара в торговом центре в Кемерово, сообщает в среду сайт ДУМ РТ.
"Коллектив Духовного управления мусульман РТ, а также его учрежденных организаций — фонда «Вакф РТ», Издательского дома «Хузур», Комитета по стандартам Халяль, «ДУМ РТ Хадж» — принял решение перечислить свой однодневный заработок в пользу семей погибших и пострадавших в трагедии в Кемерово", — говорится в сообщении.
Таким образом сотрудники муфтията приняли участие в акции благотворительного фонда «Закят» ДУМ Татарстана по сбору средств жертвам пожара, и «своим примером призывают всех неравнодушных татарстанцев выразить поддержку кемеровчанам».
Принять участие в благотворительной акции может каждый желающий, уточнили в муфтияте. Денежные средства принимаются в офисе фонда «Закят» в Казани, а также на его банковский счет с указанием «для Кемерово».
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы). Среда в России объявлена днем общенационального траура.
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