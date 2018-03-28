Мусульмане Татарстана решили перечислить свой заработок кемеровчанам

МОСКВА , 28 мар — РИА Новости . Все сотрудники Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана приняли решение перечислить свой однодневный заработок в пользу пострадавших в результате пожара в торговом центре в Кемерово , сообщает в среду сайт ДУМ РТ

"Коллектив Духовного управления мусульман РТ, а также его учрежденных организаций — фонда «Вакф РТ», Издательского дома «Хузур», Комитета по стандартам Халяль, «ДУМ РТ Хадж» — принял решение перечислить свой однодневный заработок в пользу семей погибших и пострадавших в трагедии в Кемерово", — говорится в сообщении.

Таким образом сотрудники муфтията приняли участие в акции благотворительного фонда «Закят» ДУМ Татарстана по сбору средств жертвам пожара, и «своим примером призывают всех неравнодушных татарстанцев выразить поддержку кемеровчанам».

Принять участие в благотворительной акции может каждый желающий, уточнили в муфтияте. Денежные средства принимаются в офисе фонда «Закят» в Казани , а также на его банковский счет с указанием «для Кемерово».