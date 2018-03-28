Митрополит Иларион: священники должны быть рядом с пострадавшими в результате ЧП

МОСКВА , 28 марта. / ТАСС /. Священнослужители должны оказывать помощь пострадавшим и потерявшим близких в результате чрезвычайных происшествий. Об этом сказал в среду в эфире телеканалу «Россия 24» председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Очень важно, чтобы священнослужители всегда в таких случаях оказывались на месте происшествия", — сказал он, комментируя трагедию в Кемерове , отметив, что «сейчас это так и происходит».

Митрополит рассказал, в чем заключается помощь священника в критической ситуации. «Священники там (рядом с пострадавшими людьми — прим. ТАСС) находятся не для того, чтобы говорить банальности и слова утешения. Священники там находятся для того, чтобы быть рядом. Первое. чем может помочь церковь — это молитва, потому что в молитве нуждается всякий человек, даже если он этого не осознает», — отметил он, подчеркнув, что священники не оказывают психотерапевтическую помощь, но имеют «другие способы, много способов помогать людям».