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Митрополит Иларион: священники должны быть рядом с пострадавшими в результате ЧП
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Митрополит Иларион: священники должны быть рядом с пострадавшими в результате ЧП 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Священнослужители должны оказывать помощь пострадавшим и потерявшим близких в результате чрезвычайных происшествий. Об этом сказал в среду в эфире телеканалу «Россия 24» председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Очень важно, чтобы священнослужители всегда в таких случаях оказывались на месте происшествия", — сказал он, комментируя трагедию в Кемерове, отметив, что «сейчас это так и происходит».
Митрополит рассказал, в чем заключается помощь священника в критической ситуации. «Священники там (рядом с пострадавшими людьми — прим. ТАСС) находятся не для того, чтобы говорить банальности и слова утешения. Священники там находятся для того, чтобы быть рядом. Первое. чем может помочь церковь — это молитва, потому что в молитве нуждается всякий человек, даже если он этого не осознает», — отметил он, подчеркнув, что священники не оказывают психотерапевтическую помощь, но имеют «другие способы, много способов помогать людям».
Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознали 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.
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