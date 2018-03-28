Автобус с ехавшими проверять пожароопасность ТЦ журналистами загорелся в пути

Автобус с журналистами в салоне загорелся во время рейда по противопожарной безопасности в торговых центрах Владимира. Всех представителей СМИ оперативно высадили из задымленного салона, а водитель воспользовался огнетушителем.

В момент происшествия в транспорте находилось около 15 человек. Когда журналистов местных телеканалов, радио, газет и интернет-ресурсов в сопровождении представителя пресс-службы МЧС погрузили в ПАЗ, в салоне транспортного средства уже чувствовался запах выхлопов. Водитель предупредил, что они немного попадают в салон. По пути от главного управления МЧС запах газов в салоне усилился, а также появилось небольшое задымление. Чтобы избавиться от вони, окна открыли нараспашку — на сквозняке запах быстро выветрился.

После проверки пожарной безопасности Центрального универмага и учебной эвакуации журналистов на том же самом неисправном автобусе повезли к другой локации. Позже в салоне снова стало дымно. В какой-то момент клубы смога повалили из коробки передач, вспыхнул огонь. Водителю пришлось затормозить на обочине.

При эвакуации через двери автобуса журналисты в составе 15 человек снимали происходящее на видео. Когда все выбежали из салона, водитель обежал автобус и, войдя через пассажирскую дверь, добрался до огнетушителя, который находился под задним сидением. Мужчина быстро потушил огонь, передает РЕН ТВ . Пострадавших в этом курьезном происшествии не было.

Предположительно, причиной возгорания послужило короткое замыкание. Как выяснилось позже, сам автобус, который был предоставлен для транспортировки журналистов, числился в резерве.