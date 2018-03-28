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Охранник «Зимней вишни» рассказал о давних проблемах торгового центра
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Охранник «Зимней вишни» рассказал о давних проблемах торгового центра 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Сергей Антюшин, работавший охранником в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», рассказал, что в ТЦ на протяжении нескольких лет были проблемы с оповещением. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».
Во время заседания Заводского районного суда Кемерова Антюшин заявил, что неоднократно сообщал начальству о самопроизвольном включении пожарной сигнализации. Кроме того, по его словам, в здании не работала часть пожарных гидрантов, а эвакуационные выходы были захламлены.
Вину за пожар он возложил на руководство «Зимней вишни».
Ранее в Следственном комитете сообщили о задержании охранника, отключившего систему оповещения после сигнала о пожаре
Пожар в кемеровскогом торговом центре Зимняя вишня произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадавшими числятся 76 человек, 14 из которых остаются в больницах.
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