Охранник «Зимней вишни» рассказал о давних проблемах торгового центра

Сергей Антюшин, работавший охранником в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», рассказал, что в ТЦ на протяжении нескольких лет были проблемы с оповещением. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва»

Во время заседания Заводского районного суда Кемерова Антюшин заявил, что неоднократно сообщал начальству о самопроизвольном включении пожарной сигнализации. Кроме того, по его словам, в здании не работала часть пожарных гидрантов, а эвакуационные выходы были захламлены.

Вину за пожар он возложил на руководство «Зимней вишни».

Ранее в Следственном комитете сообщили о задержании охранника, отключившего систему оповещения после сигнала о пожаре

Пожар в кемеровскогом торговом центре Зимняя вишня произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадавшими числятся 76 человек, 14 из которых остаются в больницах.