Тулеев призвал не спекулировать на трагедии в Кемерове

Какие-то силы целенаправленно пытаются стравить людей и получить выгоду на чужом горе, спекулируя ситуацией, сложившейся вокруг трагедии.

Аман Тулеев также сообщил, что власти региона начали выплачивать компенсации семьям погибших при пожаре. Какие-то силы целенаправленно пытаются стравить людей и получить выгоду на чужом горе, спекулируя ситуацией, сложившейся вокруг пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове , в результате которой погибли 64 человека. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в обращении к жителям Кузбасса.

«Уважаемые кузбассовцы, я обращаюсь к вам, потому что время очень трудное, очень тяжелый период мы переживаем. Про трагедию вы все знаете, и вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей, пытаются на чужом горе нажиться, и, соответственно, страшно просто раскачивать ситуацию», — сказал Тулеев.

Губернатор также поблагодарил всех, кто оказывает поддержку и помощь жителям Кемеровской области пережить трагедию. Он добавил, что власти региона уже начали перечислять компенсации родным погибших.

Тулеев отметил, что каждая семья, где погибли родные, получает пять миллионов рублей.