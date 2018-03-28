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Тулеев призвал не спекулировать на трагедии в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Тулеев призвал не спекулировать на трагедии в Кемерове 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Какие-то силы целенаправленно пытаются стравить людей и получить выгоду на чужом горе, спекулируя ситуацией, сложившейся вокруг трагедии.
Аман Тулеев также сообщил, что власти региона начали выплачивать компенсации семьям погибших при пожаре. Какие-то силы целенаправленно пытаются стравить людей и получить выгоду на чужом горе, спекулируя ситуацией, сложившейся вокруг пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, в результате которой погибли 64 человека. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в обращении к жителям Кузбасса.
«Уважаемые кузбассовцы, я обращаюсь к вам, потому что время очень трудное, очень тяжелый период мы переживаем. Про трагедию вы все знаете, и вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей, пытаются на чужом горе нажиться, и, соответственно, страшно просто раскачивать ситуацию», — сказал Тулеев.
Губернатор также поблагодарил всех, кто оказывает поддержку и помощь жителям Кемеровской области пережить трагедию. Он добавил, что власти региона уже начали перечислять компенсации родным погибших.
Тулеев отметил, что каждая семья, где погибли родные, получает пять миллионов рублей.
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