Как уберечься от пожаров в ТРЦ

Эксперты называют единственный способ уберечься от пожаров в ТРЦ

Пожарная безопасность — слишком ответственное дело, чтобы доверять его людям, убеждены профессионалы в этой сфере.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил ряду комитетов подготовить предложения об изменениях законодательства, которые не дадут повторяться трагедиям наподобие той, когда в торгово-развлекательном центре в Кемерове погибли как минимум 64 человека.

В целом по России придется проверить не менее 754 торговых центров суммарной площадью 22,5 млн кв. метров.

«Бумажное» пожаротушение Так, источник «Ридуса» сообщил, что уже во вторник «ковровые» проверки противопожарной безопасности начались, в частности, в Орле, где имеется 26 ТРК, из них пять — того же типа, как сгоревшая «Зимняя вишня».

Однако рефлекторная, и потому совершенно предсказуемая, реакция властей на техногенные катастрофы (не только кемеровскую, а на любую с большими жертвами) не имеет ничего общего с обеспечением гражданской и техногенной безопасности. Точно так же, как заклинания шамана не имеют никакой связи с призываемой им урожайной погодой: может быть, повезет, и на таком совпадении шаман добавит себе веса в глазах членов трайба. А не повезет — так духи людям не подотчетны…

Действия властей мало отличаются от подобного шаманизма. Что, после предыдущих пожаров, обвалов, наводнений, аварий не проводились проверки всего, что может загореться, обвалиться, утонуть, взорваться? Да проводились же! «А избы горят и горят…»

Потому что если, по булгаковскому выражению, рукописи не горят, то не горят они уж точно не от умножения количества важных бумаг с печатями — поскольку, по выражению того же писателя, разруха не в клозетах, а в головах.

Накануне президент Ассоциации компаний по обслуживанию недвижимости (АКОН) Сергей Креков подробно рассказал «Ридусу» о том, что количество законодательных и подзаконных актов в сфере безопасности (в том числе пожарной) уже сейчас таково, что ими можно в несколько слоев оклеить стены любого ТРЦ.

Но в месте массового скопления людей можно хоть три независимых друг от друга контура противопожарной безопасности смонтировать, а толку от них будет ноль, если ни один из них не работает или, хуже того, персонал их отключает, чтобы «на уши не давило».

Что, до трагедии в Кемерово закон позволял противопожарной инспекции два года не проверять состояние торгового центра? Да плевали в России на закон (и не только в сфере пожарной безопасности). Поэтому хоть миллион проверок проведут сейчас власти — эффект от них будет точно такой, как от вычерпывания воды решетом под названием «коррупция» и «правовой нигилизм». А происходят эти явления, уж простите за попытку побыть адвокатом дьявола, не от владельцев конкретного ТЦ «Зимняя вишня». Не человеческое это дело — пожары тушить

«Есть статистика, с которой невозможно спорить: по мере внедрения автоматизированных точек пожарной охраны на объектах число жертв постоянно снижается. Потому что пожарная безопасность перестает зависеть от проверок со стороны государственных органов, от халатности владельцев объектов, от коррупционной составляющей — одним словом, от человеческого фактора», — сказал он «Ридусу». Именно поэтому решить раз и навсегда проблему пожарной безопасности можно только одним способом — вывести заботу о пожарной безопасности из ведения, с одной стороны, чиновников, с другой — владельцев охраняемых объектов, убежден член генерального совета «Деловой России» Михаил Левчук ( Санкт-Петербург ).

На сегодня практически все социально значимые учреждения в России — то есть те, которые находятся на балансе государства (больницы, школы, дома престарелых и т. д.) — оборудованы такими автоматизированными системами, и в случае возникновения возгорания или задымления вызов на пульт пожарной части поступает моментально.

«Поэтому требуется, чтобы автоматизированная система пожарной тревоги в обязательном порядке устанавливалась не только на объектах под государственным патронажем, но во всех местах массового скопления людей без исключения, независимо от форм собственности. Вот чем должны сейчас заняться законодатели», — говорит эксперт. Трагедия в «Зимней вишне» разрослась до такого масштаба в том числе и потому, что кемеровский ТЦ не был оборудован такой системой, и пожарную охрану люди вызывали по старинке, самостоятельно: в результате огнеборцы прибыли на место уже тогда, когда спасти запертых в кинозале людей было невозможно.

«Возьмите торговые центры, работающие по европейским стандартам безопасности, хотя бы ИКЕА. Они спроектированы таким образом, что там всюду открытые пространства, огромные незапирающиеся эвакуационные выходы, в них нет узких «горлышек», которые могут воспрепятствовать покиданию помещений в случае ЧП. Европейцы вообще помешаны на пожарной безопасности, у них эти правила самые жесткие в мире. Вентиляция, сигнализация и все прочее буквально пронизывают их ТЦ насквозь», — перечисляет Левчук. Кроме того, имело бы смысл законодательно же определить саму архитектуру таких объектов с точки зрения удобств эвакуации посетителей, добавляет он.