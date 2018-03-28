Жители Лондона несут цветы к российскому посольству

Жители Лондона сегодня весь день несут к российскому посольству цветы, свечи и мягкие игрушки. На стенах здания размещены вырезки из местных газет с информацией о пожаре и плакаты с соболезнованиями. В резиденции посла России открыта книга соболезнований, их также принимают и по электронной почте, передает телеканал «МИР 24».

«Все было в дыму»

Хроника пожара в Кемерове } Российскую боль разделяют и жители французской столицы. У здания посольства России в Париже организован стихийный мемориал. Здесь цветы, свечи и плюшевые игрушки. А в самом здании диппредставительства открыта книга памяти. В ней — слова соболезнования почти на всех языках мира. Их пишут послы из разных государств.

Греции, Подобные книги соболезнований открыты в российских посольствах целого ряда стран. В том числе, в Финляндии Мексике и на Кубе

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. Огонь вспыхнул в зоне, где расположены несколько кинозалов и детские игровые. Погибли 64 человека, из них 41 ребенок.

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