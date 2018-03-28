МЧС напомнило челябинцам о правилах поведения при пожаре в торговом центре

Памятку о поведении в случае пожара в торгово-развлекательном центре составили для жителей Челябинской области в главном управлении МЧС по региону, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Передвигаясь по торговому центру, спасатели рекомендуют посетителям запоминать свой маршрут — на случай, если вдруг придётся экстренно покидать здание. Особое внимание следует обращать на расположение основных и запасных эвакуационных выходов. Они обычно обозначаются отдельными надписями или характерными знаками: бегущий человек и стрелка. При виде пламени или запахе дыма, нужно позвонить с мобильного телефона по номеру «101».

«Постарайтесь сохранять спокойствие, не поддавайтесь панике! Прежде всего, оцените масштаб опасности. Постарайтесь покинуть торговый центр по максимально безопасному маршруту. Не идите туда, где большая концентрация дыма. Не поднимайтесь на более высокие этажи, не пытайтесь спрятаться в отдаленных помещениях. Не пользуйтесь лифтом во время пожара», — предупреждают в МЧС Одна из важнейших задач — защитить органы дыхания от вредных продуктов горения. Проще всего сделать это с помощью влажной ткани (если увлажнить ткань нечем, в крайнем случае, используйте и сухую).

«Опуститесь как можно ниже — внизу меньше концентрация дыма, он распространяется снизу вверх. Двигаться к выходу нужно с умеренной скоростью, чтобы избежать давки, — напоминают спасатели. — При плохой видимости в случае задымления держитесь за стены или поручни. Если, двигаясь к выходу, вы чувствуете, что температура растёт, вернитесь обратно».

Оказавшись в толпе, нужно согнуть руки в локтях и прижать их к бокам, а также сжать кулаки. Корпус следует немного наклонить назад, ногами упереться вперёд, и таким образом попытаться сдерживать напор людей спиной, освободив пространство впереди, и, медленно двигаясь.

«Если на вас загорелась одежда, ни в коем случае нельзя бежать, так как пламя будет только разгораться. Следует попытаться освободиться от горящей одежды, сбить пламя, кататься по полу, чтобы его потушить. Можно завернуться в плотную одежду или ткань, чтобы ограничить доступ кислорода к огню», — говорят в ведомстве.

Отметим, на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск» замначальника ГУ МЧС по Челябинской области, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Эдуард Дорожкин признался, что последний раз торгово-развлекательные центры проверяли на пожарную безопасность в 2015 году. Тогда были выявлены многочисленные нарушения, однако никто так и не убедился, что они были устранены.

Справка

В ГУ МЧС России по Челябинской области круглосуточно действует телефон доверия: 8 (351) 239-99-99.