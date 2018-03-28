Охранника ТЦ «Зимняя вишня» арестовали на два месяца

Охранника сгоревшего кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Сергея Антюшина арестовали на два месяца до 25 мая.

Решение принял в среду, 28 марта, Заводский районный суд Кемерова , передает ТАСС

По версии следствия, Антюшин не включил находившуюся на ручном управлении пожарную сигнализацию, когда началось возгорание.