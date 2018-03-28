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Охранника ТЦ «Зимняя вишня» арестовали на два месяца
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Охранника ТЦ «Зимняя вишня» арестовали на два месяца 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Охранника сгоревшего кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Сергея Антюшина арестовали на два месяца до 25 мая.
Решение принял в среду, 28 марта, Заводский районный суд Кемерова, передает ТАСС.
По версии следствия, Антюшин не включил находившуюся на ручном управлении пожарную сигнализацию, когда началось возгорание.
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