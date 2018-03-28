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В Москве массово проверяют торговые центры после трагедии в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Москве массово проверяют торговые центры после трагедии в Кемерове 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Торговый центр на Хорошевском шоссе от отбоя посетителей явно не страдает. В шаговой доступности две станции метро и МЦК. Именно сюда с неожиданной проверкой в среду пришли сотрудники прокуратуры совместно с МЧС, передает «ТВ Центр». Для владельцев торгового центра визит неожиданностью не стал — уверяют, тут готовы к чрезвычайным ситуациям. А вот насколько хорошо готов сам торговый центр, только предстоит выяснить.
Даже если система дымоудаления сработает как надо, возникает вопрос: что делать дальше и как выбраться из помещения. В полумраке не видно эвакуационных дверей, а из-за шума не слышно оповещения. Работники уверяют: в случае пожара свет в кинозалах включится автоматически. А запасные выходы с электрозамками откроются.
Если вдруг система дала сбой, уйти из кинозала можно и другим маршрутом. Рядом с каждой дверью — кнопка аварийного открывания. Двери тут же поддаются.
Далее идут в детский центр. Территория немаленькая — здесь и кафе, и детские площадки, и аттракционы. Настоящий лабиринт. Экстренно сориентироваться на месте и понять, куда бежать, невероятно сложно. Сотрудники успокаивают: они тут ориентируются хорошо и в случае пожара у каждого своя четкая задача.
Готовность к различным чрезвычайным ситуациям здесь тоже отрабатывают каждую неделю. После трагедии в Кемерове перешли на ежедневные тренинги. А вот многие посетители даже не догадываются, куда бежать в случае пожара. На специальные эвакуационные планы внимания не обращали. Все изменила трагедия в Кемерове.
Такие проверки сейчас проводятся по всей стране. Но главное помнить, что многое зависит от самих людей. Главное — обращать внимание на план эвакуации и четко представлять себе, куда бежать и как спастись в случае непредвиденной ситуации.
Александра Сергомасова, «ТВ Центр».
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