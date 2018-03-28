В храме на авиабазе «Кант» прошла панихида по погибшим в Кемерово 

Панихида по жертвам пожара в торговом центре «Зимняя вишня» прошла в храме на территории российской авиабазы в кыргызском городе Кант, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы авиабазы.
«На территории 999 авиабазы ОДКБ «Кант» в храме Александра Невского прошла панихида по погибшим. Храм был полон прихожан. Люди не остаются равнодушными к чужому горю и пришли в храм, чтобы зажечь свечи и помолиться об упокоении погибших», — говорится в сообщении.
Заупокойную литию возглавил помощник командира авиабазы по работе с верующими военнослужащими иерей Евгений Циклаури.
Кроме того, жители Бишкека продолжают приходить к зданию посольства, чтобы оставить цветы, свечи и игрушки в память о погибших в пожаре.
Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, из них 41 — дети. К настоящему времени спасателям удалось извлечь останки всех погибших.