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В храме на авиабазе «Кант» прошла панихида по погибшим в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В храме на авиабазе «Кант» прошла панихида по погибшим в Кемерово 

Мир24 1 час назад
Панихида по жертвам пожара в торговом центре «Зимняя вишня» прошла в храме на территории российской авиабазы в кыргызском городе Кант, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы авиабазы.
«На территории 999 авиабазы ОДКБ «Кант» в храме Александра Невского прошла панихида по погибшим. Храм был полон прихожан. Люди не остаются равнодушными к чужому горю и пришли в храм, чтобы зажечь свечи и помолиться об упокоении погибших», — говорится в сообщении.
Заупокойную литию возглавил помощник командира авиабазы по работе с верующими военнослужащими иерей Евгений Циклаури.
Кроме того, жители Бишкека продолжают приходить к зданию посольства, чтобы оставить цветы, свечи и игрушки в память о погибших в пожаре.
Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, из них 41 — дети. К настоящему времени спасателям удалось извлечь останки всех погибших.
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