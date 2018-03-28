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В Чапаевске обрушился балкон на четвертом этаже жилого дома
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Чапаевске обрушился балкон на четвертом этаже жилого дома 

АиФ-Самара 55 минут назад
Фото: АиФ-Самара
В среду, 28 марта, в Чапаевске на четвертом этаже жилого дома на улице Ленина обрушился балкон, сообщает «Чапаевск ВКурсе» (CVK) vk.
По мнению местных жителей, балкон упал под тяжестью снега. «Приземлился» балкон на козырек магазина, расположенного на первом этаже. К счастью, никто не пострадал. В комментариях чапаевцы пишут, что в доме, где рухнул балкон, недавно делали капитальный ремонт.
Живущие рядом с домом, сообщают, что это произошло ночью: «Это не утром, а ночью обрушился. Мы рядом живем. Такой звук был. мы испугались».
Произошедшее произвело большое впечатление на горожан. «Это показатель того, что весной не стоит хоть рядом с домами, падает не только снег и лёд, но и балконы», — пишет одна их жительниц Чапаевска.
«Всегда боялась вот так выйти на балкон и не вернуться с него. Особенно в детстве был такой страх что вот-вот балкон рухнет. Не думала что это и вправду возможно. Жуть…», — прокомментировала случившееся другая горожанка.
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