Кадыров призвал строго наказывать за ложь о числе жертв в Кемерово 

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал строго наказывать за кощунственные попытки тиражировать ложь о количестве жертв при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
"Отечество в трауре… Боль и сострадание в сердцах всех россиян и миллионов наших истинных друзей во всем мире. Трагедия сплотила народ. И на этом фоне кощунственны и бесчеловечны попытки тиражировать ложь о количестве жертв. Наказание должно быть строгим", — написал Кадыров в Telegram.
Ранее глава Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что телефонный хулиган из Украины обзванивал морги после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово и рассказывал о 600-700 погибших.
Во вторник Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти или вражды) в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов. По данным следствия, пранкер «публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию». Следствие планирует добиваться заочного ареста пранкера и объявления его в розыск.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.