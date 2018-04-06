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Воронежские спасатели: выходить на лёд стало слишком опасно для жизни
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Воронежские спасатели: выходить на лёд стало слишком опасно для жизни 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Сотрудники МЧС насчитали 170 рыбаков во время рейда по водохранилищу.
Воронежские спасатели предупреждают жителей региона — в настоящее время из-за стабильного повышения температуры выходить на лёд стало слишком опасно для жизни. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщили в пресс-службе управлении ГО и ЧС по городу. Сейчас лёд напитался водой, стал пористым и рыхлым и сильно потерял в прочности. На первый взгляд он кажется надёжным, но это не так. — Утратив упругие свойства монолита, он не затрещит предупреждающе, как в перволедье, а вдруг неожиданно распадётся под ногами, — рассказывают спасатели. Однако даже рыбаки, которые как никто другой должны знать об этом, продолжают рисковать собой. Во время последнего рейда сотрудники МЧС насчитали их около 170 человек на водохранилище. Сотрудники МЧС отмечают, что помимо того, что лёд истончается, по всей площади водоёмов всегда есть промоины — не только под опорами мостов и ЛЭП, как считают многие. Спасатели настоятельно просят жителей региона не рисковать жизнью и не выходить на лёд.
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