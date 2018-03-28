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Семьям погибших в Кемерово спишут кредиты
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Семьям погибших в Кемерово спишут кредиты 

Рамблер 23 минуты назад
Фото: Reuters
Крупные банки спишут кредиты семьям погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом в своем видеообращении заявил губернатор региона Аман Тулеев. Видео на YouTube опубликовала пресс-служба администрации Кемеровской области.
По словам чиновника, крупные кредитные организации, а именно ВТБ, Сбербанк и Альфа-банк, уже согласились на это, для чего была «проведена большая работа». Также он уточнил, что в настоящее время «ведется работа» с более мелкими банками.
Кроме того, губернатор отметил, что перечисление денег, предназначенных семьям погибших, начнется уже сегодня. Также сегодня он начнет прием членов семей погибших.
«Теперь с каждой семьей я буду персонально, лично разбираться», — подчеркнул он.
Ранее СМИ сообщили, что Аман Тулеев снял с занимаемых должностей своего заместителя Алексея Зеленина, а также главу департамента внутренней политики главы региона Нину Лопатину.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня», унесший жизни 64 человек, начался днем в воскресенье. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».
Задержаны пятеро человек, среди них — арендатор помещения, в котором мог начаться пожар, технический директор фирмы-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, обслуживавшей пожарную сигнализацию, а также отключивший систему оповещения о пожаре сотрудник частного охранного предприятия.
 Ещё 2 источника 
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