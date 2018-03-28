Семьям погибших в Кемерово спишут кредиты

Крупные банки спишут кредиты семьям погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом в своем видеообращении заявил губернатор региона Аман Тулеев . Видео на YouTube опубликовала пресс-служба администрации Кемеровской области

Сбербанк и По словам чиновника, крупные кредитные организации, а именно ВТБ Альфа-банк , уже согласились на это, для чего была «проведена большая работа». Также он уточнил, что в настоящее время «ведется работа» с более мелкими банками.

Кроме того, губернатор отметил, что перечисление денег, предназначенных семьям погибших, начнется уже сегодня. Также сегодня он начнет прием членов семей погибших.

«Теперь с каждой семьей я буду персонально, лично разбираться», — подчеркнул он.

Ранее СМИ сообщили, что Аман Тулеев снял с занимаемых должностей своего заместителя Алексея Зеленина, а также главу департамента внутренней политики главы региона Нину Лопатину.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня», унесший жизни 64 человек, начался днем в воскресенье. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».

Задержаны пятеро человек, среди них — арендатор помещения, в котором мог начаться пожар, технический директор фирмы-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, обслуживавшей пожарную сигнализацию, а также отключивший систему оповещения о пожаре сотрудник частного охранного предприятия.