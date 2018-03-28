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Замгубернатора Кемеровской области сняли с должности после трагедии
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Замгубернатора Кемеровской области сняли с должности после трагедии 

Teleprogramma.pro 44 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сегодня днем по московскому времени стало известно, что замгубернатора кемеровской области Алексея Зеленина сняли с должности. Также был уволен начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина.
Зеленину уже нашли замену — на его место пришла первый заместитель главы Кемерова Ольга Турбаба, сообщил собеседник для ТАСС.
Напомним, что 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово вспыхнул пожар в детской игровой зоне. По официальным данным, погибло 64 человека, 41 из которых — дети. Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем общенационального траура. В каждом городе созданы стихийные мемориалы, куда приходят все желающие и несут цветы, чтобы почтить память погибших. Сегодня жители Кемерова простились с первыми жертвами пожара в торговом центре, которых удалось опознать.
Также отметим, что сегодня Тулеев опубликовал видеообращение к гражданам и выразил надежду. что в скором времени все виновные в случившейся трагедии будут наказаны по всей строгости закона.
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