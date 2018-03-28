Уральские студенты-медики переедут в бывший Петровский приют

Свердловскому областному медицинскому колледжу передали в управление здание на улице Крылова, 2. Этот объект входит в список культурного наследия, об этом сообщает в среду, 28 марта, «АиФ-Урал»

Здание бывшего Петровского приюта будет передано медицинскому колледжу по решению правительства Свердловской области . Нежилой дом площадью более 3 тыс. квадратных метров является объектом культурного наследия.

Как отмечают в региональном министерстве управления госимуществом, такой шаг позволит образовательному учреждению лишить проблему дефицита помещений, необходимых для организации учебного процесса. Кроме того, бывший Петровский приют располагается в непосредственной близости от общежития медцинского колледжа, где живут учащиеся, в том числе — имеющие пробелмы со зрением.

Сейчас здание не используется и находится в удовлетворительном состоянии. Передача объекта в управление колледжу позволит более эффективно выстроить учебный процесс, а также сохранить сам объект культурного наследия.

Кроме того, в здании разместится филиал свердловского областного музея истории медицины. Благодаря этому будет улучшена организация культурно-просветительской работы студентов.