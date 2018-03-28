Ещё
Уральские студенты-медики переедут в бывший Петровский приют
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Уральские студенты-медики переедут в бывший Петровский приют 

АиФ Урал 18 минут назад
Фото: АиФ Урал
Свердловскому областному медицинскому колледжу передали в управление здание на улице Крылова, 2. Этот объект входит в список культурного наследия, об этом сообщает в среду, 28 марта, «АиФ-Урал».
Здание бывшего Петровского приюта будет передано медицинскому колледжу по решению правительства Свердловской области. Нежилой дом площадью более 3 тыс. квадратных метров является объектом культурного наследия.
Как отмечают в региональном министерстве управления госимуществом, такой шаг позволит образовательному учреждению лишить проблему дефицита помещений, необходимых для организации учебного процесса. Кроме того, бывший Петровский приют располагается в непосредственной близости от общежития медцинского колледжа, где живут учащиеся, в том числе — имеющие пробелмы со зрением.
Сейчас здание не используется и находится в удовлетворительном состоянии. Передача объекта в управление колледжу позволит более эффективно выстроить учебный процесс, а также сохранить сам объект культурного наследия.
Кроме того, в здании разместится филиал свердловского областного музея истории медицины. Благодаря этому будет улучшена организация культурно-просветительской работы студентов.
АиФ Урал: последние новости
Свердловчане соберутся на площади Труда, чтобы почтить погибших в Кемерово Траур по погибшим в Кемерове объединил десятки жителей Екатеринбурга Евгений Куйвашев поручил проверить места массового скопления людей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев обратился к жителям Кузбасса309
Скончался Олег Анофриев71
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово138
Первая отставка произошла в Кемерово433
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1088
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
02:40
Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным
В мире Азия
01:10
«Буран» решили воскресить
Технологии Наука и техника
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение