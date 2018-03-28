«Растерялся»: охранник «Зимней вишни» объяснил, почему отключил сигнализацию

«Сработал один из разделов 4 этажа, я растерялся и навел курсор на блок, который сработал, и отключил его, но он продолжал сигнализировать. После начали срабатывать и другие блоки на 4 этаже. По камерам я увидел задымление возле центрального входа. Спустя время уже все блоки 4 этажа сигнализировали о пожаре».