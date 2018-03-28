«Растерялся»: охранник «Зимней вишни» объяснил, почему отключил сигнализацию 

Протокол допроса был зачитан на суде на заседании Заводского районного суда Кемерова, передаёт корреспондент радиостанции «Говорит Москва».
«Сработал один из разделов 4 этажа, я растерялся и навел курсор на блок, который сработал, и отключил его, но он продолжал сигнализировать. После начали срабатывать и другие блоки на 4 этаже. По камерам я увидел задымление возле центрального входа. Спустя время уже все блоки 4 этажа сигнализировали о пожаре».
При этом один из свидетелей, инструктор детской площадки Сергей Сочинский, в своих показаниях рассказал, что охранник Сергей Антюшин после начала не предпринимал никаких действий, а потом начал «нажимать какие-то кнопки» со словами: «Да не работает у меня ничего!». Подозреваемый Сергей Антюшин вину свою в суде не признал. По его словам, он неоднократно ранее сообщал руководству о самопроизвольном включении пожарной сигнализации в ТЦ. В результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека. В России сегодня объявлен траур.