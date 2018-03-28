О погибших в кемеровской трагедии молились вологжане

Панихида по погибшим в страшном пожаре прошла сегодня в Воскресенском кафедральном соборе. Несмотря на рабочий день, в храм пришло несколько десятков вологжан.

Панихиду отслужил настоятель Воскресенского собора протоиерей Алексей Ольховников. Многие горожане пришли целыми коллективами, как, например, сотрудники духовно-просветительского центра «Северная Фиваида».

«Мы с коллегами узнали, что будут служить панихиду, все одновременно решили, что пойдем. Так сердце повелело. Надо обязательно помолиться о погибших. В других храмах тоже поставим свечи», — рассказала сотрудница «Северной Фиваиды», Анна Комина.

Среди тех, кто сегодня в храме, и сотрудники областного УВМД, представители других ведомств и общественных организаций.

Ольга Данилова. «Для этих людей, для этих деток, которые погибли, самое главное — это наши молитвы, чем дольше мы их будем помнить и молиться за них, тем лучше им будет там, и они с нами будут всегда», — сказала председатель Общественной палаты Вологодской области