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О погибших в кемеровской трагедии молились вологжане
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

О погибших в кемеровской трагедии молились вологжане 

Вологда.рф 47 минут назад
Фото: Вологда.рф
Панихида по погибшим в страшном пожаре прошла сегодня в Воскресенском кафедральном соборе. Несмотря на рабочий день, в храм пришло несколько десятков вологжан.
Панихиду отслужил настоятель Воскресенского собора протоиерей Алексей Ольховников. Многие горожане пришли целыми коллективами, как, например, сотрудники духовно-просветительского центра «Северная Фиваида».
«Мы с коллегами узнали, что будут служить панихиду, все одновременно решили, что пойдем. Так сердце повелело. Надо обязательно помолиться о погибших. В других храмах тоже поставим свечи», — рассказала сотрудница «Северной Фиваиды», Анна Комина.
Среди тех, кто сегодня в храме, и сотрудники областного УВМД, представители других ведомств и общественных организаций.
«Для этих людей, для этих деток, которые погибли, самое главное — это наши молитвы, чем дольше мы их будем помнить и молиться за них, тем лучше им будет там, и они с нами будут всегда», — сказала председатель Общественной палаты Вологодской области Ольга Данилова.
Сегодня в России — национальный день траура. Заупокойные службы по погибшим в страшном пожаре в торговом центре в Кемерово сейчас служат во всех храмах страны. Напомним, накануне вечером в Вологде у Вечного огня прошел траурный митинг — цветы, свечи и игрушки принесли сотни вологжан.
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