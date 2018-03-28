Храм Живоначальной Троицы проводит панихиду по погибшим при пожаре в Кемерове

В течение трех дней с момента происшествия, жители района Орехово-Борисово Северное оставляют записки о поминовении ушедших.

28 марта объявлен в России днем траура. В этот день театры, библиотеки, дома культур исключили из расписания все развлекательные мероприятия.

— В музее-заповеднике «Царицыно» мы отменили все запланированные курсы, тренинги, мастер-классы и концерты, но выставки продолжают работать по своему обычному расписанию, — рассказали редактору газеты «Борисовские пруды» в пресс-центре Царицынского парка.

Накануне на Манежной площади состоялся митинг памяти. Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к временному монументу.

Напомним, что 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошло возгорание, унесшее за собой 64 жизни.

Фото: Александра Сарычева