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Храм Живоначальной Троицы проводит панихиду по погибшим при пожаре в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Храм Живоначальной Троицы проводит панихиду по погибшим при пожаре в Кемерове 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: Борисовские пруды
В течение трех дней с момента происшествия, жители района Орехово-Борисово Северное оставляют записки о поминовении ушедших.
28 марта объявлен в России днем траура. В этот день театры, библиотеки, дома культур исключили из расписания все развлекательные мероприятия.
— В музее-заповеднике «Царицыно» мы отменили все запланированные курсы, тренинги, мастер-классы и концерты, но выставки продолжают работать по своему обычному расписанию, — рассказали редактору газеты «Борисовские пруды» в пресс-центре Царицынского парка.
Накануне на Манежной площади состоялся митинг памяти. Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к временному монументу.
Напомним, что 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошло возгорание, унесшее за собой 64 жизни.
Фото: Александра Сарычева
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