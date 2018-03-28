Ещё
Монтажник упал с 5 этажа, перебираясь на соседний дом для прокладки кабеля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Монтажник упал с 5 этажа, перебираясь на соседний дом для прокладки кабеля 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Красноярске монтажник упал с высоты пятиэтажного дома, когда пытался перебраться на соседнее здание для прокладки оптоволоконного кабеля.
Он решил перешагнуть на соседний дом, так как расстояние там небольшое, но в этот момент обрушился фрагмент кирпичной кладки, и 31-летний мужчина рухнул вниз. От полученных травм он скончался.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает управление СК РФ по Красноярскому краю.
Вести.Ru: последние новости
На северо-западе Петербурга полыхает автосалон В кинотеатре горящего кемеровского ТЦ нашли мертвых детей Пранкер под видом сотрудника МЧС попросил кемеровские морги подготовить 300 мест
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мизулина: это удар в спину для Путина458
Путин дал поручения Медведеву после трагедии93
«Повсюду дым»: в Петербурге загорелся крупный автоцентр46
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово143
Умер Олег Анофриев47
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика Пожары
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение